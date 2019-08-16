حج / مستودع المدينة المنورة يواصل تقديم خدماته لضيوف الرحمن في الموسم الثاني من الحج



المدينة المنورة 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واس

يواصل المستودع الخيري بالمدينة المنورة خدماته لموسم ما بعد حج هذا العام 1440هـ، باستقبال الحجاج القادمين من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بعد أن أدوا مناسك حجهم بكل يسر وطمأنينة.

ويستقبل العاملون في مخيم الخدمات المجانية بالمستودع الخيري على منافذ المدينة المنورة البرية وكيلو 9 على طريق الهجرة ضيوف الرحمن زوار مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بفرح وسعادة بأن أنعم الله عليهم بهذه النعمة نعمة الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالوجبات المجانية على ثلاثة فترات عمل وطواقم عمل تتفانى في خدمة الحجاج والجهود التي يقدمها المستودع الخيري بالمدينة المنورة سنوياً لحجاج بيت الله الحرام زوار طيبة الطيبة، كما يقوم فريق قسم تعبئة الوجبات الجاهزة بتقديم الوجبات المجانية للحجاج، فيما يستقبل مخيم المستودع الخيري الحافلات المحملة بالحجاج القادمين والمغادرين للمدينة المنورة بالوجبات الغذائية.

وأبدى مجموعة من الحجاج القادمين للمدينة المنورة ارتياحهم للخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - لحجاج بيت الله الحرام ، مشيدين بالخدمات والرعاية والعناية التي لمسوها من القائمين على أعمال الحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مما يثلج الصدر لتوفر كل الخدمات والتسهيلات التي وجدوها منذ وصولهم عبر المطار أو المنافذ الأخرى وكذلك السكن والمشاعر والتنقلات من جهة إلى أخرى وسط سياج أمني يبعث الأمن والأمان، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه.

// انتهى //

13:49ت م

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