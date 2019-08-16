حج / وزير الحج والعمرة يكرّم "جمعية هدية" على إسهامها في نجاح الحج



مكة المكرمة 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واس

كرّم معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بحضور نائبه معالي الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، "جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية" كأحد أبرز شركاء النجاح للوزارة في موسم حج 1440، وكان ذلك في الحفل السنوي التكريمي الذي أقامته الوزارة أمس، لرؤساء مكاتب شؤون الحج وضيوف ندوة الحج الكبرى في دورتها الـ44، ولتكريم شركاء النجاح الذين كان لهم عطاء مميز في موسم حج هذا العام.

من جانبه عبر مدير عام الجمعية منصور العامر عن شكره وامتنانه لمعالي وزير الحج والعمرة، ونائبه على هذا التكريم في المحفل السنوي الذي تحتفي فيه الوزارة بنجاح الحج واصفاً التكريم بالمحفز والداعم لجميع القطاعات العاملة في منظومة الحج والعمرة.

وأضاف العامر في حديثه أن هدية الحاج والمعتمر ومجلس إدارتها والعاملين فيها يتشرفون بهذا التكريم فهو تتويج لجهودهم وخدمتهم لحجاج بيت الله الحرام، في جميع نقاط الخدمة التي بلغت قرابة مائتي نقطة اتصال شملت المنافذ الحدودية البرية للمملكة، ومطارات الحجاج في جدة والمدينة المنورة والطائف، وميناء جدة الإسلامي، ومواقيت الإحرام، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وطرق مرور الحجاج، وأماكن وجودهم، حيث قدمت جمعية هدية خلال موسم حج هذا العام أكثر من 50 مليون صنف من المنتجات والهدايا والخدمات منها 10 ملايين عبوة سقيا و5 ملايين وجبة إطعام قدمت في قالب من الحب والسلام والابتسام، ويستمر تقديمها حتى مغادرة آخر حاج في منتصف شهر محرم القادم.

// انتهى //

13:18ت م

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