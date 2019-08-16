السعودية اليوم / منظمة اليونيسيف تدعو لتعليم نصف مليون طفل لاجئ من مسلمي الروهينجا في بنجلاديش



جنيف 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واس

أصدرت منظمة اليونيسيف تقريرًا يدعو للاستثمار بشكل عاجل وإيجاد حلول لتعليم الأطفال والشباب من مسلمي الروهينجا اللاجئين في بنجلاديش.

وأوضح التقرير أنه بعد أكثر من عامين من الفرار من ميانمار هناك نصف مليون طفل لاجئ في جنوب شرق بنجلاديش بحاجة ماسة للتعليم.

وأشار التقرير إلى أن مراكز التعليم التابعة لليونيسيف مكنت 280 ألف طفل من الوصول إلى التعليم، ولا يزال هناك أكثر من 25 ألف طفل ليس لديهم برنامج تعليم أو تدريب مهني، وهناك حاجة إلى 640 مركزًا آخرًا من هذه المراكز.

من جهتها قالت المديرة التنفيذية لليونيسيف هنرييتا فور: إنه بالنسبة للأطفال والشباب الروهينجا اللاجيين في بنجلاديش لم يعد البقاء علي قيد الحياة كافيًا، ومن الضروري ضمان تعليمهم وتزويدهم بالمهارات التي يحتاجونها لتأمين مستقبلهم علي المدي الطويل، وأن توفير التعليم مشروع ضخم لا يمكن تحقيقه إلا بدعم ثابت من الشركاء والمانحين.

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13:14ت م

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