

المدينة المنورة 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واس

قدمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع صحة المدينة المنورة الخدمات الصحية لأكثر من 400 حاج من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة , تم فحصهم من قبل أطباء العيادات وصرف العلاج اللازم, وذلك منذ قدومهم إلى المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

وأوضحت الفحوصات أن أكثر الأعراض عادية، كارتفاع درجة الحرارة والضغط والسكر، والتهابات بسيطة وبعض أمراض الجهاز الهضمي, كما قدمت الاستشارات الصحية والتغذية الصحيحة للضيوف.

وتبذل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرفة على العيادة الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة أقصى الجهود من أجل سلامة وراحة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذين استضافهم البرنامج والبالغ عددهم 6500 حاج وحاجة من (79) دولة حول العالم خلال هذا العام الجاري لأداء فريضة الحج, وتقديم خدمات صحية من أجل حماية الضيوف ووقايتهم من الأمراض وصرف أدوية بعد الكشف عن الحالة وتوفير أطباء مميزين لخدمة الضيوف.

يُذكر أن الوزارة جهزت 6 عيادات طبيبة بجميع الأجهزة والمعدات يعمل فيها أطباء وطبيبات وممرضون وممرضات على مدار الـ24 ساعة لتقديم الخدمات الصحية لضيوف خادم الحرمين الشريفين حتى ينعموا براحة وأمان خلال إقامتهم بالمدينة المنورة.

// انتهى//

12:50ت م

0024





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / الشؤون الإسلامية تقدم خدمات طبية لأكثر من 400 حاج من ضيوف خادم الحرمين بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.