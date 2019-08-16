السعودية اليوم / مصرع 46 شخصًا في السودان جراء الأمطار والسيول



الخرطوم 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واس

كشفت وزارة الصحة السودانية عن مصرع 46 شخصا في مناطق متفرقة من السودان جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت هذا الأسبوع.

وقال وكيل وزارة الصحة سليمان عبد الجبار فى تصريح صحفي نشر اليوم، " توفي 46 شخصاً في كل أنحاء السودان منهم من أنهار عليه المنزل ومنهم من سقط في حفرة أو جرفته السيول ، مشيراً إلى نفوق 1606 رأس من الحيوانات.

وأشار الوكيل إلى أن 127 مرفقا عاما تأثر بينها مساجد ومدارس ومراكز صحية وعدد من المؤسسات العامة.

وطبقا للمسوول فإن 16 ولاية من مجموع 18 ، تأثرت بالأمطار فيما بلغ عدد المحليات المتأثرة داخل هذه الولايات 25 محلية.

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12:49ت م

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