

تونس 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واس

بلغ عدد حرائق الغابات التي شهدتها تونس منذ بداية العام الجاري 190 حريقاً ، أتت على 1850 هكتارًا من الغابات.

وقال مدير الغابات في وزارة الزراعة سالم الطريقي في تصريحات صحفية اليوم" إن عدد الحرائق تراجع خلال السنوات الأخيرة مدفوعَا بخطة وقائية وضعتها الإدارة بالتعاون مع مختلف الهياكل التابع للقطاع".

وأفاد الطريقي أن غابات تونس قادرة على رفع مساهمتها في الناتج الداخلي الخام للبلاد من 0,3 % حاليًا إلى مابين 10 و 13 % .

الجدير بالذكر، أن حرائق الغابات تؤثر على الاقتصاد العام للبلاد.

// انتهى //

11:24ت م

0019





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / احتراق 1850 هكتاراً من غابات تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.