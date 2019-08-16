القوات المسلحة تُطلق أعمال المعرض التعريفي بسوق عكاظ

2019-08-16

متابعات الخليج 365 - واس

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تطلق القوات المسلحة اليوم الجمعة بسوق عكاظ المقام حالياً في نسخته الثالثة عشر ، ضمن موسم الطائف أعمال معرض القوات المسلحة، بهدف اطلاع الزوار على المعدات والأليات العسكرية.

ويأتي المعرض مواكبة لموسم الطائف ، حيث يحتوي على عدد من الأركان تشمل ، الدفاع الجوي ، والخدمات الطبية ، والقوات الجوية ، بالإضافة إلى اللوحات التي تمثل أسماء شهداء الواجب من منسوبي القوات المسلحة بمحافظة الطائف ، فيما دعت قيادة المنطقة الجميع الى زيارة المعرض الذي تبدأ فعالياته الساعه ال 5:30 مساء .







