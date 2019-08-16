شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الإندونيسي بمناسبة ذكرى الاستقلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. Advertisements وقال خادم الحرمين الشريفين «يطيب لنا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، أن نبعث لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار». كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وقال ولي العهد «يسرني بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، أن أعبر لفخامتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجياً لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار».



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