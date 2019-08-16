تفاصيل وفاة موضي الحكير زوجة عبدالمحسن في السعودية - صورة

أفادت مصادر إعلامية سعودية، صباح يوم الجمعة، في خبر وفاة الشيخة موضي الحكير زوجة عبدالمحسن الحكير صاحب مجموعة الحكير القابضة، حيث نعاها العشرات من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت المصادر أنه يصلى على مضوي حكير اليوم الجمعة، في جامع الملك خالد بأم الحمام، ويقام العزاء في منزلهم الكائن في حي المزرعة بالعليا، بين صلاتَي العصر والعشاء.

وكتب محمد الهديان في (تويتر): ببالغ الحزن والاسى تلقيت الخبرالمؤلم وفاةبنت خالتي العزيزه الغاليه على قلوبنا جميعاً الشيخه المصونه موضى بنت محمد الحكير ام خالد يرحمك الله بواسع رحمته وأن يثبتك عند السؤال وأن يبدلها دارا خيرا من دارها ويصبر اهلها على هذا الفقد الجلل ويجعل مثواك الجنه رحمكم الله ووالديك وخالد.

فيما قال صالح عبدالله العثيم : "اتقدم بخالص العزاء والمواساة للشيخ عبدالمحسن الحكير في وفاة حرمه موضى الحكير رحمها الله رحمه واسعه والعزاء موصول لابناء الشيخ عبدالمحسن الأخوة الأعزاء ماجد ومساعد وسامي ومشعل وشقيقاتهم وللاسره جميعا نسأل المولى عز وجل ان يتغمد الفقيده بواسع رحمته ويرزق ذويها الصبر والسلوان".

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بدوره، ذكر حمودة الفالح : "تعزية ومواساة للأستاذ ماجد الحكير وأشقائه وشقيقاته ، مساعد ، سامي ، مشعل ، فريال، مشاعل، ماجدة في وفاة والدة الجميع السيدة الفاضلة: موضي محمد الحكير والعزاء سيكون بمنزلهم في حي المزرعة(العليا)".

وعبد الحكيم عساكر قال : "اللهم ثبتهاعند السؤال وأنس وحشتها وأغفر لها وأرحمها وأسكنها الفردوس الاعلى في الجنة وأخلفها على زوجها وذريتها ومحبيها بصلاح دينهم ودنياهم. إنا لله وإنا إليه راجعون".

من جهتها، قالت إحدى الناشطات : "انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجركم في وفاة ام الجميع موضي الحكير واحسن الله عزاكم وغفر الله لها ورحمها رحمة واسعه واسكنها فسيح جناته امين والهم عائلتها الصبر والسلوان انه على ذلك قدير عزاي موصول ل ابو سطام وبنت العم ام سطام والله يرحمها".

يذكر أن موضي الحكير هي زوجة السيد عبد المحسن، مؤسس شركة مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة للسياحة والتنمية التي تأسست عام 1978 ميلادي، حيث يتمحور نشاط المجموعة إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة مدن الألعاب والمراكز الترفيهية والمنتجعات السياحية والصحية، والمطاعم والمقاهي والاستراحات والحدائق، والفنادق والشقق الفندقية المفروشة، والمراكز التجارية، والمراكز التدريبية والتعليمية.