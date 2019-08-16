صور.. توقيف سائق شاحنة عكَس السير في شارع عام بجدة

ضبطت دوريات المرور في محافظة جدة، اليوم الخميس، سائق شاحنة متهور عكَس السير في شارع عام بالمحافظة.
وجرى حجز الشاحنة وتوقيف سائقها تمهيداً لإحالته إلى هيئة الفصل في المخالفات المرورية؛ لإيقاع العقوبات النظامية بحقه.
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