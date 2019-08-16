بن عزيز يثمِّن دور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية

ثمَّن قائد العمليات المشتركة اليمني اللواء الركن صغير بن عزيز، دور تحالف دعم الشرعية في اليمن في مساندة الشرعية والوقوف بجانب الجيش اليمني في دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وناقش بن عزيزي -خلال لقائه، أمس الخميس، قائد قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بمحافظة مأرب- المستجدات والجهود المبذولة لتحرير ما تبقى من اليمن من ميليشيا الحوثي المتمردة؛ وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الشرعية.

وعبَّر بن عزيز عن تقدير كل اليمنيين جهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذه التضحيات التي امتزجت بالدم اليمني تجسد وحدة القضية والهدف والمصير، وأنه ستظل اليمن ضمن محيطها العربي الأصيل بعيدةً عن محاولات واستهداف مشروع إيران التخريبي.