موسم الطائف.. القوات المسلحة تُطلق أعمال المعرض التعريفي بسوق عكاظ

تطلق القوات المسلحة، اليوم الجمعة، بسوق عكاظ المقامة حاليًّا في نسختها الثالثة عشرة، ضمن موسم الطائف؛ أعمال معرض القوات المسلحة، بهدف إطلاع الزوار على المعدات والآليات العسكرية.
ويأتي المعرض مواكبًا لـ«موسم الطائف»؛ حيث يحتوي على عدد من الأركان تشمل الدفاع الجوي، والخدمات الطبية، والقوات الجوية، بالإضافة إلى اللوحات التي تمثل أسماء شهداء الواجب من منسوبي القوات المسلحة بمحافظة الطائف.
ودعت قيادة المنطقة الجميع إلى زيارة المعرض الذي تبدأ فعالياته في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الجمعة.
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