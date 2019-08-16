بالصور.. «أمن المنشآت» بالمدينة تستقبل الحجاج القادمين في قطار الحرمين بالورود والهدايا

وزعت قوة أمن المنشآت بالمدينة المنورة، أمس الخميس، الورود والهدايا على طلائع الحجاج القادمين إلى المدينة المنورة عبر قطار الحرمين السريع، بعد أن من الله عليهم بأداء الفريضة.

وأكملت إدارة أمن المنشآت بمنطقة المدينة المنورة استعداداتها لاستقبال الموسم الثاني لحج هذا العام باستنفار طاقاتها البشرية لتقديم خدماتها على أكمل وجه حتى مغادرة ضيوف الرحمن؛ وذلك بمشاركة كافة الجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة، المشاركة في الحج.