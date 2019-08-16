إعلان نتائج أشواط الفترة المسائية لمهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

شهدت أشواط الفترة المسائية لمهرجان ولي العهد للهجن، في نسخته الثانية المقامة على أرض ميدان محافظة الطائف للهجن، والمخصصة لسن المفاريد؛ منافسة كبيرة.

وجاءت نتائج المركز الأول في الأشواط على النحو التالي: في الشوط الأول فازت المطية «رسا» لسعود فهيد الرملان بالمركز الأول، وفي الشوط الثاني فاز الهجن «مبلش» لفيصل فهد الهاجري، كما فازت «دواشة» لفواز راجح السبيعي بالشوط الثالث، ثم حقق القعود «عز» لعلوش بن راجس الدوسري المركز الأول في الشوط الرابع، قبل أن تفوز «الجزيرة» لنواف محمد أبو ساق بالمركز الأول في الشوط الخامس.

وفي الشوط السادس فازت «شاهين» لعلي مطارد اليامي، وفي السابع فازت «الزعفرانة» لتركي صهيب الدوسري، وفي الثامن فاز «معاند» لفيصل فهد الهاجري، وفي التاسع حلت «دمعة» لنواف محمد أبو ساق أولًا، وفي العاشر فاز «مبلش» لناجي مسفر العجمي، وفي الحادي عشر فازت بالمركز الأول «الهايلة» لنواف سلمان العتيبي، وجاء أولًا في الشوط الثاني عشر «الكايف» لتركي حماد الرشيدي، ثم «سيافة» لصالح عبدالله آل رزق في الشوط الثالث عشر، والهجن «غنام» لطالب سعد المري في الشوط الرابع عشر. وفي الشوط الخامس عشر «جبارة» لسالم سعيد المري. وحل الهجن «شباب» لعلي ربيع العجمي أولًا في الشوط السادس عشر والأخير.

يذكر أن منافسات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية انطلقت صباح الخميس، بمشاركة ما يقارب من 1500 مطية مقسمة على 32 شوطًا: 16 شوطًا في الفترة الصباحية و16 شوطًا في الفترة المسائية.