

جدة 15 ذو الحجة 1440هـ الموافق 16 أغسطس 2019م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد "يسرني بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، أن أعبر لفخامتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار ".

// انتهى //

10:54ت م

0016



جدة 15 ذو الحجة 1440هـ الموافق 16 أغسطس 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس علي بونجو أونديمبا رئيس الجمهورية الجابونية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.وقال سمو ولي العهد "يسرني بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، أن أعبر لفخامتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار ".// انتهى //10:54ت م0016

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس الجابون بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.