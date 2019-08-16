رئيس الهلال الاحمر يتفقد الفرق الاسعافية التطوعية بموسم الطائف

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

زار رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم المراكز الاسعافية في محافظة الطائف للاطلاع على جاهزيتها والالتقاء بموظفيها وشملت زيارة رئيس الهيئة عدة مراكز اسعافية بداخل المحافظة وخارجها والتي تفقد جاهزية تلك المراكز من حيث تقديم الخدمة الاسعافية.

والتقى رئيس الهيئة خلال الزيارة عدداً من الموظفين المناوبين بالمراكز واستمع إلى ملاحظاتهم .

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ومن ناحية أخرى قام معالي رئيس الهيئة بزيارة الفرق الاسعافية والتطوعية المشاركة في سوق عكاظ وشكرهم على ماقدموه منذ انطلاق السوق حتى حينه مثمناً لهم جهودهم في تقديم الخدمة الاسعافية والتوعوية لزوار السوق .

فيما استقبل معاليه مدير عام سوق عكاظ ومدير عام فرع هيئة السياحة بمحافظة الطائف والذين شكرو معاليه على هذه الخطوة المباركة والتي تعد بحد ذاتها حرص الهيئة على دعم جميع المشاركات والتي تحظى بجماهيرية عالية والتي من الممكن أن يوجد بها حالات اسعافية.

وتقدم موظفي الهيئة المشاركين في سوق عكاظ بشكر معاليه على هذه اللفتة والتي تعتبر دعم مباشر لهم وستكون بمثابة حافز كبير لتقديم المزيد من العطاء .