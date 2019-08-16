بالصور.. اليوم الأول لـ«ماراثون الألوان» يشهد مشاركة لافتة للعائلات

انطلق، أمس الخميس، «ماراثون الألوان» ضمن الفعاليات النوعية لموسم الطائف مصيف العرب. ويستمر الماراثون على مدى ثلاثة أيام، وبثلاثة مسارات، مع العديد من الفعاليات الترفيهية المصاحبة، لتعزيز مكانة الطائف كواحدة من أهم الوجهات السياحية العربية.

وبدأت فعاليات اليوم الأول بـ«ماراثون العائلة» وسط إقبال كبير من جميع أفراد العائلة من مختلف الأعمار، بالإضافة إلى مشاركة ذوي الإعاقة. ويبلغ طول المسار أربعة كيلومترات، على مدى ساعتين، وتقام على جانبي المسار العديد من الفعاليات الترفيهية النوعية التي أضفت البهجة والسعادة على كل المشاركين والحضور.

وتبدأ يوميًّا وعلى مدى ثلاثة أيام، الفعاليات المصاحبة، من الساعة السادسة مساءً حتى منتصف الليل، وتشمل كرنفال الألوان، ومنطقة الفن، ومسرح السعادة، والألعاب النارية، بالإضافة إلى منطقة الطعام، ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال، وأخرى للألعاب المهارية.

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ويحصل الفائزون من المركز الأول حتى العاشر على جوائز مالية، وتشمل جوائز اليوم الأول فئتي العائلات وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى جوائز مالية مخصصة لكبار السن في مسارات الهواة والمحترفين. وفي اليوم الختامي، تُخصَّص جوائز مالية تشجيعية لكبار السن والسعوديين في مسار المحترفين، كما يحصل كل من أكمل السباق على ميدالية تذكارية.

وينطلق، اليوم الجمعة 16 أغسطس، المسار المخصص للهواة بطول ثمانية كيلومترات، وتقتصر المشاركة في اليوم الختامي على فئة المحترفين، بطول 21 كيلومترًا.

وللاطلاع على مزيد من المعلومات، والاشتراك في المراحل التالية، يمكن زيارة موقع مواسم السعودية الإلكتروني saudiseasons.sa بالإضافة إلى موقع موسم الطائف في مواقع التواصل الاجتماعي [email protected]