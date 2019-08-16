شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى تهنئة ملك المغرب بعيد الأضحى والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً أمس (الخميس) من ملك المغرب محمد السادس، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.
وقد بادل خادم الحرمين الشريفين الملك محمد السادس التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعيا المولى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.
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