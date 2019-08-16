شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالا ً هاتفياً من محمد السادس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً أمس (الخميس) من ملك المغرب محمد السادس، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك. وعبر ولي العهد عن شكره وتقديره لملك المغرب على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.



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