شكرا لقرائتكم خبر عن شكراً على حسن الحفاوة وكرم الضيافة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

قدم ضيوف خادم الحرمين الشريفين شكرهم وتقديرهم للملك سلمان بن عبدالعزيز على حسن الاستقبال والحفاوة منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة، حتى منّ المولى عز وجل عليهم بأداء مناسك الحج ومن ثم زيارة المدينة المنورة. "الخليج 365" التقت بالضيوف الذين تحدثوا ووصفوا رحلتهم التاريخية.

وقال رئيس المجمع الفقهي في العراق أحمد حسن: «من الصعب وصف مشاعرنا وما وجدناه من الترحيب وحفاوة الاستقبال منذ وصولنا إلى الأراضي المقدسة، ولا نملك إلا الدعاء أن يحفظ هذه البلاد وخادم الحرمين الشريفين على طيب الكرم والاستقبال». وقدم خطيب جامع أبا حنيفة بالعراق الدكتور عبدالعظيم السامرائي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على كل ما يبذل من خدمات في سبيل راحة ضيوف البيت الحرام، وتأمين سلامتهم. وأضاف عميد كلية العلوم في جامعة القاهرة الدكتور أحمد عبدالراضي: «لا نملك إلا المحبة والوفاء لهذه البلاد وقيادتها على كل ما لمسناه من خدمات يصعب وصفها، إضافة إلى كرم وحسن الاستقبال والضيافة». وقدم كل من إمام وخطيب المركز الإسلامي في شمال فرنسا نور الدين، ورئيس المجلس الإسلامي في موزمبيق حميد إبراهيم، وتيم مديرة المدرسة الإسلامية في موزمبيق، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين والحكومة السعودية على حسن الحفاوة والاستقبال.