المشاريع العملاقة سهلت أداء الحج

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) هنأ مستشار الوزير الأول لدولة غينيا بيساو جاني سانو -أحد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير هنأ مستشار الوزير الأول لدولة غينيا بيساو جاني سانو -أحد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440هـ. وثمّن الخدمات التي قدمت لضيوف البرنامج خلال وجودهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من تنقلات ومقرات سكن، إضافة إلى الحفاوة الكبيرة وحسن الاستقبال، سائلا المولى القدير أن يحفظ حكومة المملكة وشعبها من كل سوء ومكروه. وأشاد بالمشاريع العملاقة التي نُفذت بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ويسّرت الحج ومكنت الحجاج من أداء النسك بكل يسر وسهولة، منوهاً بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مجال التوعية والإرشاد ونشر الوسطية والاعتدال من خلال توزيع المطبوعات والبرامج العلمية، التي قدمها الدعاة لضيوف البرنامج خصوصا وضيوف البيت الحرام عموما.



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