شكرا لقرائتكم خبر عن جوازات «حالة عمار» تنهي إجراءات عودة 12 ألف حاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أكد مدير جوازات منطقة تبوك اللواء سعيد بن محمد القحطاني، مغادرة وتوديع 12 ألف حاج وحاجة من جنسيات متعددة ضمن المرحلة الثانية والأخيرة لخدمة ضيوف الرحمن المغادرين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار.

وأوضح اللواء القحطاني، خلال وقوفه ميدانياً على خطة المغادرة بالمنفذ أن جوازات المنطقة جندت كل طاقاتها المادية والبشرية لخدمة الحجاج المغادرين إلى أوطانهم، بعد أن قدمت لهم الخدمات أثناء قدومهم في المرحلة الأولى.

وأضاف أنه تم تقديم الخدمات والتسهيلات للحجاج المغادرين من جميع الأجهزة الحكومية المشاركة في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، بمتابعة وإشراف أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار الأمير فهد بن سلطان، وتوجيهه ببذل الجهود كافة لخدمة الحجاج المغادرين على أكمل وجه في تنفيذ هذه المرحلة امتدادا لما تحقق من نجاح في تنفيذ المرحلة الأولى لقدوم الحجاج، وبمتابعة مباشرة من المدير العام للجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.