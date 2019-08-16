شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف خادم الحرمين في مزارات المدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

زار ضيوف خادم الحرمين الشريفين أمس (الخميس)، مسجد قباء وشهداء أحد ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف واطلع الضيوف خلال جولتهم على أقسام مجمع الملك فهد لطباعة المصحف وعلى المراحل التي تمر بها الطباعة وترجمات معانيه والاستماع من مسؤولي المجمع عن مراحل سير العمل في المجمع وإنجازاته وعلى إصدارات المجمع، ووصفوا المجمع بأنه صرح إسلامي شامخ لخدمة كتاب الله. واشتمل برنامج الزيارة أيضا على زيارة مسجد قباء وشهداء أحد وعدد من المواقع التاريخية في المدينة المنورة. وأعرب الضيوف في ختام الزيارة عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما يبذلانه من أعمال جليلة خدمة لكتاب الله عز وجل وعنايته بكل ما يخص الحج والعمرة لصالح الأمة الإسلامية وعلى نجاح هذا العمل الكبير الذي يقومان به لصالح المسلمين في كل مكان، مؤكدين أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين حقق النجاح الكامل في كل الميادين، معربين عن شكرهم لوزارة الشؤون الإسلامية التي تقوم بجهود كبيرة لنجاح هذا البرنامج. من جانبه رحب الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الدكتور بندر السويلم بضيوف خادم الحرمين الشريفين، وقال: يسرنا في المجمع أن نطلع الضيوف عن قرب على الجهود والأعمال والنفقات التي تقدم في سبيل طباعة المصحف الشريف وتجليده والعناية به نشراً وتوزيعاً وخدمة لعلومه، مبيناً أن المجمع يطبع أخيراً ثمانية عشر مليون إصدار سنوياً بزيادة مطردة لتغطية احتياج المملكة والخارج من المصاحف والترجمات لمعاني القرآن الكريم، مشيداً بالدعم المعنوي والمادي للمجمع من ولاة الأمر.