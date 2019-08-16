شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج ثقافي وعلمي لـ6500 ضيف في «طيبة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

اكتمل أمس وصول 6500 حاج وحاجة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج إلى المدينة المنورة.

وحطت ركاب الضيوف في مقرات السكن في المدينة المنورة، بعد أن منّ المولى عز وجل عليهم وأتموا الركن الخامس بكل يسر وسهولة، وسط خدمات متكاملة قدمتها الشؤون الإسلامية بمتابعة المشرف العام على البرنامج الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وستستغرق زيارة الضيوف للمدينة يومين، تتخللهما الصلاة في المسجد النبوي، ثم زيارة بعض المساجد والأماكن الأثرية، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في طيبة الطيبة، كما أعدت الوزارة برنامجاً ثقافياً وعلمياً للمستضافين طيلة بقائهم بالمدينة المنورة.