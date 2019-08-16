شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على إنشاء مجازر تستوعب 5 ملايين أضحية في الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

علمت "الخليج 365" أن الموافقة صدرت على رفع الطاقة الاستيعابية لمجازر مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي من مليون أضحية في موسم الحج الحالي إلى نحو 5 ملايين أضحية لمواكبة الزيادة المطردة في أعداد الحجاج.

وتتجه المملكة نحو تحويل جميع مخلفات المجازر الخاصة في مشروع المملكة لإنتاج الطاقة المتجددة، سواء الاستفادة في إنتاج الكهرباء، أو الغاز التي تستخدم بدورها في توفير الطاقة لوحدات تبريد اللحوم ومعدات التصنيع الأخرى، فيما تستخدم السوائل ذات العوالق الصلبة كسماد للمراعي.

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كشف ذلك لــ«الخليج 365» مستشار مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي وليد عبدالعزيز فقيه، الذي قال: «نحن حالياً في مرحلة طور تصميم المجازر الجديدة، وعلى أعلى مستوى من الأتمتة والميكنة، وخلال 9 أشهر من الآن ستكون التصاميم الجديدة جاهزة، ليتسنى تنفيذ المشروع على أرض الواقع».

وأضاف «المشروع الجديد الذي يستهدف 5 ملايين أضحية لخدمة الحجاج، سيكون على مراحل متعددة تنطلق الأولى بمليون ونصف رأس من الأضاحي وصولاً إلى نحو 5 ملايين رأس من الأضاحي بعد اكتماله».

ولفت فقيه الذي خص "الخليج 365" بلقاء صحفي وعبر منصاتها الرقمية والإلكترونية، إلى أن مشروع المملكة سيستفيد في خطته التطويرية الجديدة من كل مكونات ومخلفات الأضاحي التي تنفذ كل عام بمكة من خلال استخدامها في الطاقة المتجددة، مبينا أن المجازر الجديدة خارج الحالية التي سيشملها التحديث، غير أن المرحلة الأولى هي إنشاء مجازر في مكان آخر، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الأضاحي، إذ بدأت هذه المرحلة بعد الانتهاء من دراسة الجدوى، وطرحها على المكتب الاستشاري المتخصص بالتحالف مع شركة إسبانية، وهما حاليا في مرحلة الإعداد للتصميم الأخير.