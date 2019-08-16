شكرا لقرائتكم خبر عن «أنا صحي».. شارك بـ 35 متطوعاً في 768 نشاطاً طوعياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشواق الطويرقي (المشاعر المقدسة) shwg90t @

لم تكن فكرة التطوع والانخراط في الأعمال التطوعية حديثة النشأة وسط السعوديين، فقد جبلوا على فعل الخير والتفاني في الخدمة العامة ومساعدة الآخرين، وشهدت المشاعر هذا العام عدداً كبيراً من المتطوعين إما على هيئة أفراد أو فرق وجمعات تطوعية أو جمعيات ومؤسسات خيرية تكرس وقتها وجهدها وإمكاناتها لمساعدة الحجاج

ويقول قائد فريق «أنا صحي» التابع لصحة مكة المكرمة مازن الهيج، إن الفريق عمل طوال عام من خلال المساهمة في الأعمال الصحية التطوعية والمشاركة في المناسبات العالمية، والفعاليات الصحية التي تقيمها صحة مكة المكرمة.

مبيناً أن فريقه البالغ 35 ممارساً وممارسة صحيين من مختلف التخصصات شارك في الأعمال التطوعية في خلال موسم الحج على فترتين الأولى في برنامج دعم بمستشفيات العاصمة المقدسة من 4 -7/‏12/‏1440 والثانية 13-19/‏12/‏1440 بعدد 768 ساعة تطوعية.

موضحاً أنه تم تقديم الخدمات الطبية خلال الفترة الأولى لـ3136 مريضاً، والتثقيف الصحي لـ385 زائراً، إضافة إلى الترجمة الفورية والتوجيه لـ1178 حاجاً، وقياس العلامات الحيوية لـ459 مريضاً، وصرف وصفات طبية لـ165، وتسجيل بيانات 949 مراجعاً، منوهاً بأن الأثر المادي العائد من العمل التطوعي للصحة بلغ 42312 ريالاً.