شكرا لقرائتكم خبر عن 145 ألف م3 من الرذاذ لطّفت المشاعر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الأكلبي (المشاعر المقدسة)

كشف مدير مشروع تبريد المناخ بالمشاعر المقدسة الدكتور المهندس محمد معجوز لـ«الخليج 365» استهلاك 29.412 مترا مكعبا من المياه يوميا لتبريد مناخ المشاعر في موسم حج هذا العام، عبر أكثر من 40 ألف بخاخ و8350 عامود رذاذ، ويبلغ طول الشبكة الأرضية قرابة الـ240 كيلو مترا، إذ تستهلك 2451 مترا مكعبا في الساعة، وتبلغ مدة التشغيل اليومي 12 ساعة، بما يغطي نسبة كبيرة من المشاعر.

وأضاف معجوز أن المشروع عبارة عن رذاذ ماء يتم ضخه عبر شبكات في الأرض موزعة على مناطق المشاة في المشاعر وتجمعات الحجاج في الأماكن التي لا توجد فيها مخيمات، وبدأ المشروع عام 1411 وتشرف عليه حاليا هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

وأكد معجوز أن المشروع عبارة عن عمل خيري بالكامل من مصاريف إنشاء أو تشغيل أو صيانة، ويتم تسديد فواتير المياه والكهرباء وسيبقى وقفا مدى الحياة، مشيرا إلى أن المشروع يغطي جزءا كبيرا من المشاعر المقدسة ونعمل في العام القادم على تغطية جميع الروافد المؤدية إلى الجمرات إذ تم اعتماد المشروع هذا العام.