شكرا لقرائتكم خبر عن إعانة بنكية انتهت بـ «صيوان» العراقي في المشاعر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بدر القثامي (المشاعر المقدسة) ظل الحاج العراقي جبر صيوان، البالغ من العمر 70 عاماً، يحلم بزيارة المشاعر المقدسة وأداء مناسك الحج بعد تقاعده من الحقل التعليمي. لاحظ أن قطار الحياة يمضي، فحاول 3 مرات أدء الحج عبر جهة عمله بلا طائل.. وتحقق حلمه بعد عقود، إذ قدم براً من مدينة البصرة بعد حصوله على إعانة من أحد البنوك، ويقول إن الرحلة كلفته 96 ألف دينار عراقي برفقة زوجته، ووصلا بسلام، ويحرص على دفع الكرسي المتحرك لزوجته المسنة، «هي أمنية تحققت أن يختما باقي حياتهما بالإعمال الصالحة».

ظل الحاج العراقي جبر صيوان، البالغ من العمر 70 عاماً، يحلم بزيارة المشاعر المقدسة وأداء مناسك الحج بعد تقاعده من الحقل التعليمي. لاحظ أن قطار الحياة يمضي، فحاول 3 مرات أدء الحج عبر جهة عمله بلا طائل.. وتحقق حلمه بعد عقود، إذ قدم براً من مدينة البصرة بعد حصوله على إعانة من أحد البنوك، ويقول إن الرحلة كلفته 96 ألف دينار عراقي برفقة زوجته، ووصلا بسلام، ويحرص على دفع الكرسي المتحرك لزوجته المسنة، «هي أمنية تحققت أن يختما باقي حياتهما بالإعمال الصالحة».

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