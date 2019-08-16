شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامية «جيهان»: تركت طفليَّ في رعاية والدتي لخدمة الضيوف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشواق الطويرقي (المشاعر المقدسة) shwg90t @ لم تتوقع محررة الأخبار في إذاعة الرياض جيهان السكران إدراج اسمها ضمن الإعلاميات اللاتي وقع الاختيار عليهن للعمل في المركز الإعلامي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين من أسر الشهداء. وتقول: عندما تلقيت اتصالاً من مندوب وزارة الشؤون الإسلامية لإبلاغي بالتكليف كنت خارج العمل فسعدت كثيراً بهذا الشرف، ولم أتردد في قبول التكليف، وتركت طفليَّ الاثنين عند والدتي لأتفرغ لخدمة ضيوف الرحمن لأول مرة. وتضيف كنت توّاقة لخوض التجربة منذ سنوات، واكتسبت الخبرة والجرأة والإصرار مع فتيات من مختلف الأعمار أكدن مهارة المرأة لم تتوقع محررة الأخبار في إذاعة الرياض جيهان السكران إدراج اسمها ضمن الإعلاميات اللاتي وقع الاختيار عليهن للعمل في المركز الإعلامي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين من أسر الشهداء. وتقول: عندما تلقيت اتصالاً من مندوب وزارة الشؤون الإسلامية لإبلاغي بالتكليف كنت خارج العمل فسعدت كثيراً بهذا الشرف، ولم أتردد في قبول التكليف، وتركت طفليَّ الاثنين عند والدتي لأتفرغ لخدمة ضيوف الرحمن لأول مرة. وتضيف كنت توّاقة لخوض التجربة منذ سنوات، واكتسبت الخبرة والجرأة والإصرار مع فتيات من مختلف الأعمار أكدن مهارة المرأة السعودية وعطاءها بعيداً عن الصورة النمطية. وتأمل الإعلامية جيهان أن تتاح لها الفرصة أيضاً في السنوات القادمة لمواصلة العطاء مع زميلاتها وزملائها الإعلاميين لخدمة حجاج بيت الله. مشيدة بالخطوة الجميلة التي قامت بها وزارة الشؤون الإسلامية باستقطاب أسماء نسائية للمشاركة معها في الحدث الكبير، تأكيداً منها بأن المرأة السعودية جاهزة وقادرة على التميز والعطاء في أي مهمة وموقع يسند لها وفق الضوابط الشرعية والأعراف المجتمعية السليمة.



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