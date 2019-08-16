المستشفى التخصصي يعلن 25 وظيفة للجنسين حملة الثانوية فأعلى

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يعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن توفر (25) وظيفة للرجال والنساء في عدد من وحدات وأقسام المستشفى لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:

1- مساعد رعاية عدد 24 – للرجال والنساء (Care Assistant)

المتطلبات:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الثانوية العامة،

– أو حاصل على مؤهل أقل من الثانوية مع دورة سنة في التمريض أو الرعاية الصحية.

– إجادة اللغة الإنجليزية

– لا يشترط الخبرة.

الوصف الوظيفي:

العمل كعضو في فريق تقديم الرعاية والمساعدة في العمل اليومي للوحدة أو القسم المخصص لدعم رعاية آمنة وعالية الجودة تركز على المريض وأسرته والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشؤون التمريض بنجاح.

2- مراقب وثائق عدد 1 – للرجال والنساء (Document Controller)

المتطلبات:

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– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على الدبلوم أو البكالوريوس في أي من تخصصات الإدارة أو الهندسة.

– خبرة لا تقل عن سنة لحملة البكالوريوس، أو خبرة 3 سنوات لحملة الدبلوم.

– القدرة على إعداد التقارير والإحصائيات.

– إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.

الوصف الوظيفي:

القيام بمهام مختلفة تتعلق بالتحكم في المستندات ومراقبتها وإرشفتها وتصويرها وصيانة سجل المستندات لمشاريع البناء أو مشاريع التفاصيل الهندسية،بالإضافة إلى الإشراف على جميع الوثائق ذات الصلة بالمشاريع التي تديرها إدارة المرافق بالمستشفى.

مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:

– رواتب تنافسية.

– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.

– بدل سكن ومواصلات.

– تطوير مهني مستمر

– برنامج مساعدة الموظفين.

– مرافق ترفيهية للموظفين.

– تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.

– مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.

– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال تحديد (Last 2 Weeks) من القائمة المنسدلة والضغط على (بحث) ثم اختيار الوظيفة المطلوبة وتعبئة الطلب على الرابط:

http://bit.ly/2KyY4Nl

