مستشفى قوى الأمن يعلن وظائف إدارية لحديثي التخرج وذوي الخبرة

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يعلن مستشفى قوى الأمن بالرياض عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء من حملة الدبلوم والبكالوريوس في التخصصات (إدارة الأعمال، إدارة المستشفيات، سجلات طبية) على النحو التالي:

1- فني سجلات طبية

المتطلبات:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الدبلوم في تخصص (السجلات الطبية أو إدارة المستشفيات) أو تخصص ذو صلة.

– إجادة اللغة الإجليزية ومعرفة بالمصطلحات الطبية.

– لا يشترط الخبرة.

الوصف الوظيفي:

إدارة السجلات الإلكترونية وتحسين الوثائق الطبية وتحليل السجلات وتصنيفها وحفظها وتحديثها واستراجعها عند الطلب.

2- مشرف مراقبة المستندات

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المتطلبات:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة إدارية لا تقل عن 3 سنوات.

– إجادة اللغة الإنجليزية ومعرفة بالمصطلحات الطبية.

– يملك المهارات اللازمة للقيام بمهام العمل حسب الوصف الوظيفي.

الوصف الوظيفي:

الإشراف على وثائق وسجلات مستلزمات المستشفيات والمخزون والنظم وإدارة مواد المستشفى وتدريب الموظفين وجدولة الطلبات وتلبيتها في أقرب وقت.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1440/12/13هـ (الموافق 2019/8/14م) عن طريق اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط:

http://bit.ly/2yVawR9

