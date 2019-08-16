مستشفى قوى الأمن يعلن وظائف إدارية لحديثي التخرج وذوي الخبرة

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يعلن مستشفى قوى الأمن بالرياض عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء من حملة الدبلوم والبكالوريوس في التخصصات (إدارة الأعمال، إدارة المستشفيات، سجلات طبية) على النحو التالي:
1- فني سجلات طبية
المتطلبات:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على شهادة الدبلوم في تخصص (السجلات الطبية أو إدارة المستشفيات) أو تخصص ذو صلة.
– إجادة اللغة الإجليزية ومعرفة بالمصطلحات الطبية.
– لا يشترط الخبرة.
الوصف الوظيفي:
إدارة السجلات الإلكترونية وتحسين الوثائق الطبية وتحليل السجلات وتصنيفها وحفظها وتحديثها واستراجعها عند الطلب.
2- مشرف مراقبة المستندات
المتطلبات:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة إدارية لا تقل عن 3 سنوات.
– إجادة اللغة الإنجليزية ومعرفة بالمصطلحات الطبية.
– يملك المهارات اللازمة للقيام بمهام العمل حسب الوصف الوظيفي.
الوصف الوظيفي:
الإشراف على وثائق وسجلات مستلزمات المستشفيات والمخزون والنظم وإدارة مواد المستشفى وتدريب الموظفين وجدولة الطلبات وتلبيتها في أقرب وقت.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1440/12/13هـ (الموافق 2019/8/14م) عن طريق اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط:
http://bit.ly/2yVawR9
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