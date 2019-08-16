شركة تحكم المشغلة لساهر تعلن وظائف إدارية وتقنية لحديثي التخرج

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تعلن الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل (تحكم) المشغلة لنظام (ساهر) للرصد المروري الآلي عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحديثي التخرج من خلال برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) في مقر الشركة بالرياض على النحو التالي:

1- الوظائف الإدارية:

مجالات الوظائف الإدارية المطلوبة:

– وظائف في الموارد البشرية

– وظائف إدارة المشاريع

– وظائف الجودة والآداء

– وظائف قانونية

– وظائف التسويق

– وظائف قسم المشتريات

التخصصات المطلوبة:

– الهندسة الصناعية

– إدارة الأعمال

– الموارد البشرية

– اللغة الإنجليزية

– القانون

– إدارة الجودة

2- الوظائف التقنية:

مجالات الوظائف التقنية المطلوبة:

– مطور أندرويد

– ضمان الجودة واختبار التطبيقات

– وظائف في تنسيق المشاريع

– وظائف تطوير البرمجيات

– وظائف الدعم الفني

– أخصائي شبكات

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التخصصات المطلوبة:

– هندسة البرمجيات

– علوم الحاسب

– نظم المعلومات

– تقنية المعلومات

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في أي من التخصصات الإدارية أو التقنية أو الهندسية المطلوبة أعلاه.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– إجادة استخدام برامج الأوفيس (وخصوصا إكسل).

– أن يكون حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنة.

– أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.

– أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

نبذة عن الشركة:

الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل هي شركة حكومية (مملوكة من شركات حكومية) والمكلفة بتحقيق أهداف الأمن والسلامة في البلاد من خلال بناء نظام رقمي. وتعنى الشركة بالعمل ضمن القطاعات التقنية و الامنية كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتشفير، والسمات الحيوية وانظمة السلامة المرورية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم السبت 1440/12/9هـ (الموافق 2019/8/10م) من خلال الروابط التالية:

– للتقديم على (الوظائف الإدارية): إضغط هنا

– للتقديم على (الوظائف التقنية): إضغط هنا

