شركة كانون العالمية تعلن وظائف للثانوية فأعلى بالرياض وجدة والدمام

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تعلن شركة كانون العالمية (Canon) عن توفر وظائف شاغرة (للسعوديين) من حملة الثانوية فأعلى للعمل في كل من (الرياض، جدة، الدمام) بالمسميات والشروط التالية:

1- ممثل دعم (KSA Helpdesk Agent)

المتطلبات:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على دبلوم فني أو تقني بعد الثانوية العامة.

– إجادة استخدام برامج الأوفيس والبريد الإلكتروني.

– إجادة اللغة الإنجليزية والعربية.

2- ممثلي مبيعات هاتفية – وظائف متعددة (KSA – Telesales)

المتطلبات:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الثانوية أو الدبلوم ويفضل حملة البكالوريوس.

– إجادة اللغة الإنجليزية مع مهارات في التواصل

– إجادة استخدام برامج الأوفيس والانترنت والبريد الإلكتروني.

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3- فني خدمة (KSA Service Technician)

المتطلبات:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على دبلوم في مجال تقنية المعلومات أو ما يعادلها.

– كفاءة تقنية عالية مع مهارات في اكتشاف الأخطاء.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم السبت 1440/12/9هـ (الموافق 2019/8/10م) عن طريق الروابط التالية:

للتقديم على وظيفة (ممثل دعم): إضغط هنا

للتقديم على وظائف (ممثلي مبيعات هاتفية – وظائف متعددة): إضغط هنا

للتقديم على وظيفة (فني خدمة): إضغط هنا

