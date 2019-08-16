شركة كانون العالمية تعلن وظائف للثانوية فأعلى بالرياض وجدة والدمام

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تعلن شركة كانون العالمية (Canon) عن توفر وظائف شاغرة (للسعوديين) من حملة الثانوية فأعلى للعمل في كل من (الرياض، جدة، الدمام) بالمسميات والشروط التالية:
1- ممثل دعم (KSA Helpdesk Agent)
المتطلبات:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على دبلوم فني أو تقني بعد الثانوية العامة.
– إجادة استخدام برامج الأوفيس والبريد الإلكتروني.
– إجادة اللغة الإنجليزية والعربية.
2- ممثلي مبيعات هاتفية – وظائف متعددة (KSA – Telesales)
المتطلبات:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على شهادة الثانوية أو الدبلوم ويفضل حملة البكالوريوس.
– إجادة اللغة الإنجليزية مع مهارات في التواصل
– إجادة استخدام برامج الأوفيس والانترنت والبريد الإلكتروني.
3- فني خدمة (KSA Service Technician)
المتطلبات:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على دبلوم في مجال تقنية المعلومات أو ما يعادلها.
– كفاءة تقنية عالية مع مهارات في اكتشاف الأخطاء.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم السبت 1440/12/9هـ (الموافق 2019/8/10م) عن طريق الروابط التالية:
للتقديم على وظيفة (ممثل دعم): إضغط هنا
للتقديم على وظائف (ممثلي مبيعات هاتفية – وظائف متعددة): إضغط هنا
للتقديم على وظيفة (فني خدمة): إضغط هنا
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