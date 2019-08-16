المستشفى الألماني يعلن فتح بـاب التوظيف في فرعه الجديد بالدمام

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يعلن المستشفى السعودي الألماني عن فتح باب التوظيف في فرعه الجديد بالمنطقة الشرقية (الدمام) في مختلف التخصصات (للرجال والنساء) بالمجالات التالية:

– أطباء (رجال ونساء)

– أخصائيين طب مساعد

– فنيين في كافة التخصصات

– إداريين في كافة التخصصات

– تمريض (للرجال والنساء)

– موظفين في قسم المالية

– موظفين في قسم التسويق

– مصممي جرافيك

– أخصائي شبكات تواصل إجتماعي

– موظفي خطوط أمامية

نبذة عن المستشفى:

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المستشفى السعودية الألماني التابع لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية تم تأسيسه سنة 1988م وكان المستشفى الأول للمجموعة في مدينة (جدة)، وبعدها قامت المجموعة بالتوسع والامتداد إلى مناطق أخرى بالمملكة تشمل (عسير، الرياض، المدينة المنورة، حائل)، بالإضافة إلى فرعه في الإمارات العربية المتحدة (دبي)، وحالياً يجري الاستعداد لافتتاح الفرع الجديد بالمنطقة الشرقية (الدمام).

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع أهمية كتابة مسمى الوظيفة المطلوبة في عنوان الرسالة.

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a..

