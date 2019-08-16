بالصور.. استخراج عشريني ميتًا من بئر في مهد الذهب

أخرجت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة جثمان شاب سقط داخل بئر بإحدى القرى التابعة لمحافظة مهد الذهب، مساء أمس الخميس.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، أن فرق الدفاع المدني بلغها عند الساعة 6:48 مساء أمس، سقوط شاب داخل بئر بقرية المحتجبة (120 كم) شمال شرق محافظة المهد.
وأشار الجهني إلى أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني إلى الموقع واتضح سقوط شاب عشريني سعودي الجنسية داخل بئر طوي بقطر (2.5م) وعمق (11 م) والمياه بارتفاع 4 أمتار.
وبيَّن الجهني أنه جرى انتشال الشاب من داخل البئر مُتوفًّى، وتم تسليم الحادث إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.
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