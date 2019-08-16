جامعة حفر الباطن توقع 26 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون خلال عام

نجحت جامعة حفر الباطن في توقيع أكثر من 26 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع العديد من المؤسسات العلمية والبحثية والقطاعات الحكومية والخاصة المحلية والإقليمية والعالمية.

وتأتي هذه النجاحات إدراكًا من الجامعة بأهمية القيام بشراكات مع مؤسسات مختلفة لتحقيق الرؤية والرسالة التي تستهدفها الجامعة؛ فمنذ صدور قرار مجلس الجامعة بإنشاء مكتب الشراكات والتعاون الدولي بتاريخ 5/1/1440هـ وتكليف الدكتور أحمد بن محمد الهرماس بالإشراف على هذا الكيان؛ بدأ المكتب مهامه واختصاصاته بالعمل على تأسيس منظومة تعاون مؤسساتي متكاملة لضمان الجودة التي تتوافق مع رؤية ورسالة الجامعة.

وتمكَن مكتب الشركات والتعاون الدولي، خلال هذه الفترة الوجيزة، من إحداث نقلة نوعية وتحقيق الكثير على أرض الواقع. ولم يكن لهذا أن يتحقق إلا بفضل تضافر الجهود لجعل الجامعة واجهة علمية مشرفة للمنطقة بقيادة مديرها الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، وتعاون وكلائها وجميع منسوبيها من أعضاء هيئة تدريس وإداريين وأبنائها الطلاب والطالبات. وقد أثمرت هذه الجهود عن توقيع أكثر من 26 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع مختلف المؤسسات العلمية والبحثية والقطاعات الحكومية والخاصة المحلية والإقليمية والعالمية.

وتستهدف جامعة حفر الباطن من وراء كل هذا تحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، في نقل الخبرات الأكاديمية والبحثية للمساهمة في بناء بيئة أكاديمية عالية الجودة تفي باحتياجات سوق العمل، وبيئة بحثية تساهم في التنمية الاقتصادية للمجتمع المحلي.