أمير جازان: 20 مليون ريال تكلفة دراسة هيئة الجيولوجيا لـ«صخور فيفاء»

كشف أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمس الخميس، عن تكلفة دراسة أعدتها هيئة الجيولوجيا بشأن سقوط صخور جبال المحافظة بمبلغ تجاوز 20 مليون ريال، مبينًا حرص الدولة على تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين وكل ما يضمن راحتهم.

جاء ذلك أثناء تفقد أمير جازان، محافظة فيفاء ولقائه المشايخ والأهالي؛ حيث استمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ووفر أبرز الخدمات والمشروعات المتعلقة بالطرق والصحة والمياه والزراعة والخدمات البلدية بالمحافظة ومراكزها بالمناطق الجبلية.

ووجه الأمير محمد بن ناصر بمتابعة مطالب المواطنين والرفع بها؛ لإنجازها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، مثمنًا دور المواطنين في التعاون مع كافة الإدارات لما فيه من تحقيق للمصلحة والمنفعة للجميع.

حضر الزيارة محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني والمستشار بوزارة العدل رئيس جمعية التوعية بأضرار القات بالمنطقة الشيخ علي بن شيبان العامري، وشيخ شمل فيفاء علي بن حسن الفيفي وعدد من المسؤولين من مديري الجهات الحكومية بالمحافظة.