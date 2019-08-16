حساب المواطن يوضح العلاقة بين الدعم واستخراج الهوية الوطنية

2019-08-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، أن استخراج الهوية الوطنية لا يؤثر على الدعم بالنسبة للتابع في حالة الأهلية.

جاء ذلك رداً على مستفيد وجه سؤالاً مفاده: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤال بالنسبة للابن إذا تم إخراج هوية وطنية له، هل يحسم مبلغ الحساب من الوالد”.

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وردّ حساب متابعات الخليج 365 عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “وعليكم السلام، استخراج الهوية الوطنية لا يؤثر على الدعم، وفي حال كانت حالة الأهلية للتابع “مؤهل” سيتم احتسابه من ضمن مبلغ الدعم في حساب رب الأسرة، نسعد بخدمتك”.

يُذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع قبل أيام 2.6 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة الـ21 لشهر أغسطس من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة أكثر من 14.5 مليون ريال.

وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% متخطيًا عددهم حاجز الـ 12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة الحالية أكثر من 50 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 21 دفعة أكثر من 370 مليون ريال.