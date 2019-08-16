ماراثون الألوان يشهد مشاركة العائلات بالعديد من الفعاليات والعروض الترفيهية

2019-08-16

متابعات الخليج 365 - واس

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انطلق اليوم “ماراثون الألوان” ضمن الفعاليات النوعية لموسم الطائف “مصيف العرب”، ويستمر على مدى 3 أيام، و 3 مسارات، مع العديد من الفعاليات الترفيهية المصاحبة، لتعزيز مكانة الطائف كواحدة من أهم الوجهات السياحية العربية.

وقد انطلق ضمن فعاليات اليوم الأول “ماراثون العائلة” وسط إقبال كبير من جميع افراد العائلة من مختلف الأعمار، بالإضافة إلى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويبلغ طول المسار 4 كيلومترات، على مدى ساعتين، وتقام على جانبي المسار العديد من الفعاليات الترفيهية النوعية، التي اضفت البهجة والسعادة على كل المشاركين والحضور.

وتبدأ يومياً وعلى مدى 3 أيام، الفعاليات المصاحبة، من الساعة السادسة مساء وحتى منتصف الليل، وتشمل كرنفال الألوان ومنطقة الفن ومسرح السعادة والألعاب النارية، بالإضافة إلى منطقة الطعام ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال واخرى للألعاب المهارية.

ويحصل الفائزين من المركز الأول وحتى العاشر على جوائز مالية، وتشمل جوائز اليوم الأول فئات العوائل والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى جوائز مالية مخصصة لكبار السن في مسارات الهواة والمحترفين، وفي اليوم الختامي يتم تخصيص جوائز مالية تشجيعية لكبار السن والسعوديين في مسار المحترفين، كما يحصل كل من اكمل السباق على ميدالية تذكارية.

وينطلق يوم الغد ، المسار المخصص للهواة بطول 8 كيلومترات، وتقتصر المشاركة في اليوم الختامي على فئة المحترفين، بطول 21 كيلومتر.

وللإطلاع على المزيد من المعلومات، والاشتراك في المراحل التالية، يمكن زيارة موقع مواسم السعودية الالكتروني “saudiseasons.sa” ” بالإضافة إلى موقع موسم الطائف في مواقع التواصل الاجتماعي “[email protected]”