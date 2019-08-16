شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة: خادم الحرمين سخر إمكانات الدولة لأمن وطمأنينة الحجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

أكد أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمنطقة الأمير فيصل بن سلمان أن نجاح موسم حج هذا العام يأتي استمرارا للنجاحات التي تتحقق سنويا بفضل التوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحرصه البالغ على بذل كل ما من شأنه تسخير كافة الإمكانات وتوفير أحدث التقنيات ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء نسكهم في أمن وطمأنينة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات.

جاء ذلك، في برقية بعثها الأمير فيصل بن سلمان لمقام خادم الحرمين بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام.

من جهة أخرى، هنأ أمير المدينة، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة نجاح الحج.

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وقال في برقية بعثها للأمير محمد بن سلمان: «موسم حج هذا العام كان مميزا بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين المتمثلة في تسخير الإمكانات كافة ليتسنى لضيوف الرحمن أداء نسكهم في أمن وطمأنينة من خلال رفع كفاءة منظومة الخدمات التي تشترك في تقديمها أجهزة الدولة كافة».

كما هنأ الأمير فيصل بن سلمان، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، بمناسبة نجاح الحج قائلا في برقية بعثها له: «إن نجاح الحج بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين القاضية بتوفير كافة الإمكانات لحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتسنى لهم أداء نسكهم في أمن وطمأنينة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي تشترك في تقديمها أجهزة الدولة كافة».

كما هنأ الأمير فيصل بن سلمان، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بمناسبة نجاح موسم الحج، وقال في برقية بعثها له: «موسم حج هذا العام كان مميزاً بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين المتمثلة في تسخير كافة الإمكانات ليتسنى لضيوف الرحمن أداء نسكهم في أمن وطمأنينة من خلال رفع كفاءة منظومة الخدمات التي تشترك في تقديمها أجهزة الدولة كافة».