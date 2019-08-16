شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني لـ«الخليج 365»: الغرامة المالية تنتظر قائد شاحنة جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أكد مصدر أمني لـ«الخليج 365» أن عقوبة قائد الشاحنة الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير في محافظة جدة، هي غرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف ريال، ولا تزيد على 6 آلاف ريال، وذلك وفق النظام المروري الذي تضمنته مخالفات في الجدول رقم (6) والذي حدد العقوبة لـ 14 مخالفة بالغرامة المالية من 3 آلاف الى 6 آلاف ريال. وتضم قائمة المخالفات الـ 14:

1- تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر.

2- تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل.

3- العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير.

4- عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش أو عدم الوقوف للدورية الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف.

5- استخدام أجهزة غير مصرح بها في المركبة أو وضع شعارات أو ملصقات تتنافى مع الآداب العامة.

6- قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير.

7- المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة.

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8- إجراء سباق للمركبات على الطرق العامة، أو السير في مواكب دون الحصول على تصريح.

9- عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق المتعدد المسارات.

10- عدم قيام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن حرم الطريق المعتمد.

11- تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ.

12- تسيير مركبات الأشغال العامة على الطرق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أضرارها، بما في ذلك عدم وضع الشرائح العاكسة على جانبي مؤخرة المركبة.

13- سير المركبة بلا لوحة خلفية، أو بلا لوحات.

14- طمس لوحات المركبة.

وكانت إدارة مرور جدة قد أعلنت إيقاف قائد الشاحنة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور المنتظرة.