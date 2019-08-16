شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: مصرع عشريني سقط داخل بئر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)لقي شاب عشريني مصرعه اليوم (الخميس)، إثر سقوطه داخل بئر في قرية المحتجبة ـ 120 كلم شمال شرقي محافظة المهد ـ، بقطر 5.2م، وعمق 11م، فيما يبلغ ارتفاع المياه 4 أمتار.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، أن الفرق انتشلت الشاب من داخل البئر، وجرى تسليم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.
كانت هذه تفاصيل خبر المدينة: مصرع عشريني سقط داخل بئر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.