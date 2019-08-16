شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: مصرع عشريني سقط داخل بئر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

لقي شاب عشريني مصرعه اليوم (الخميس)، إثر سقوطه داخل بئر في قرية المحتجبة ـ 120 كلم شمال شرقي محافظة المهد ـ، بقطر 5.2م، وعمق 11م، فيما يبلغ ارتفاع المياه 4 أمتار.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، أن الفرق انتشلت الشاب من داخل البئر، وجرى تسليم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.