شكرا لقرائتكم خبر عن بنتن في ندوة الحج الكبرى: المملكة قدَّمت أرقى الخدمات لضيوف الرحمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة)

أقامت وزارة الحج والعمرة الحفل السنوي التكريمي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج، وضيوف ندوة الحج الكبرى في دورتها الـ٤٤ لعام 1440هـ، برعاية وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وحضور نائبه الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ورؤساء مكاتب شؤون الحج، وذلك في القاعة الكبرى بفندق هيلتون جدة.

وقال وزير الحج والعمرة: «إن هدف وزارة الحج والعمرة تنفيذ خطة المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم أرقى الخدمات وتحسين تجربتهم وإثرائها، واليوم نعمل ونستعد لموسم الحج القادم، ونحن مسرورين وفرحين ببهجة الحجاج، وأن نعيش معهم وبينهم ونكون في خدمتهم».

وأضاف: «إن مسؤولي الوزارة وشركاء النجاح في منظومة خدمات الحجاج تواجدوا في بلدان الحجاج لتنظيم التأشيرات، وفي المنافذ، وفي استقبالهم في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة، حرصاً منا أن نكون مع الحاج في كل محطات رحلته لأداء ركن الإسلام الخامس».

وأكد بنتن حرص الوزارة على تعزيز الإيجابيات وتلافي الملاحظات، قائلاً: «نعتني بكل خطوة في طريق الحاج، من نقل وسكن وإنهاء إجراءات وتسهيل الخدمات، وحساب كل زمن وخطوة، لابتكار المزيد من المبادرات بهدف تطوير الخدمات المُقدَّمة للحاج والمعتمر، والعمل على توفير رقابة ومتابعة لحظية تحقق أعلى معايير الجودة».

وأشار وزير الحج إلى حرص المملكة على تطوير الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام، لا سيما أنها أوجدت برنامجاً خاصاً لخدمة ضيوف الرحمن ضمن برامج رؤية المملكة 2030 الطموحة، لتستمر خدمة ضيوف الرحمن بمستويات عالية من خلال خطة تشارك فيها الجهات ذات العلاقة بخدمة حجاج ومعتمري وزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف.

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عقب ذلك، ألقى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بمملكة الأردن الدكتور عبدالناصر أبو البصل، كلمة رؤساء مكاتب شؤون الحجاج، قدم فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على ما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام، بفضل الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن.

وتابع: «لمست وزملائي في بعثات الحج حسن التخطيط ودقة التنظيم من قبل وزارة الحج والعمرة، وكل الأعمال والجهود في خدمة ضيوف الرحمن تدل على تعظيم البلد الحرام»؛ مؤكداً أن الخدمات والمشاريع والمبادرات التي نفذت هذا العام ساهمت بشكل كبير في تيسير أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

ثم ألقى الدكتور رجب سوما من دولة كوسوفا، كلمة ضيوف ندوة الحج الكبرى، قدم فيها شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على ما يقدمونه من خدمات في سبيل راحة ضيوف الرحمن.

ولفت إلى إن حج هذا العام شهد مشاريع عملاقة ومبادرات مباركة كانت عوناً للمسلمين في أداء نسكهم بكل أمن وطمأنينة.

إثر ذلك، شاهد الحضور عرضاً مرئياً بعنوان «المهمة مستمرة»، تلا ذلك تكريم شركاء النجاح، والتُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.