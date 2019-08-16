شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور جدة»: القبض على قائد شاحنة عكس اتجاه السير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلن مرور محافظة جدة اليوم (الخميس) القبض على قائد شاحنة كان يقودها بعكس اتجاه السير. وأضاف حساب المرور في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه ستتم إحالة قائد الشاحنة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.



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