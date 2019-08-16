محمد بن مسعود - الدمام - إحالته إلى "الهيئة" لتطبيق العقوبات المقررة في النظام أعلن مرور محافظة جدة القبض على قائد الشاحنة الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير. وقالت إدارة المرور: "مرور محافظة جدة يقبض على قائد الشاحنة الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير". وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. "مرور جدة" يقبض على قائد شاحنة عكس اتجاه السير عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-08-16 أعلن مرور محافظة جدة القبض على قائد الشاحنة الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير. وقالت إدارة المرور: "مرور محافظة جدة يقبض على قائد الشاحنة الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير". وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. Advertisements 16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440 01:41 AM إحالته إلى "الهيئة" لتطبيق العقوبات المقررة في النظام إحالته إلى "الهيئة" لتطبيق العقوبات المقررة في النظام أعلن مرور محافظة جدة القبض على قائد الشاحنة الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير. وقالت إدارة المرور: "مرور محافظة جدة يقبض على قائد الشاحنة الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير". وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. ، "مرور جدة" يقبض على قائد شاحنة عكس اتجاه السير ،

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