، عبارات ونقوش معرض الصحابة تجذب ضيوف الرحمن والزوار ،

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يشهد المعرض الإثرائي "معرض الصحابة (أصحابي) رضي الله عنهم"، الذي يقع بـ(ساحة الخليل بجبل عمر) وتشرف عليه هيئة تطوير المنطقة وتنظمه شركة سمايا الاستثمارية بالشراكة مع شركة جبل عمر للتطوير، يوميًا توافدًا كبيرًا من الحجاج والعمار وقاصدي المسجد الحرام.
وأوضح لـ"الخليج 365"، مسؤول العلاقات العامة بالمعرض عبدالرحمن السعيدي، أن المعرض يسرد عددًا من القصص لسير الصحابة رضي الله عنهم في خيمة بمساحة (1600م2) في جبل عمر، ويضم (10) قاعات، قسمت بشكل موضوعي، مع مراعاة الجوانب التاريخية في السرد، فكل واحدة منها تجمع سيرًا لعدد من الصحابة رضي الله عنهم تحت موضوع معين.
وأشار إلى أن المعرض لا يكتفي بذلك بل ترجم تراجم مختصرة للصحابة الذين ذُكرت أسماؤهم في المعرض، حتى يخرج الزائر بحصيلة معرفية حول الصحابة رضي الله عنهم، تضاف إلى الجوانب التاريخية التي سيطلع عليها.
وزاد السعيدي: يقدم المعرض محتواه عبر عرض جذاب، استخدمت فيها عدد من التقنيات الحديثة من خلال جملة من الأوعية من بينها لوحات الجرافيكس، والشاشات، وأُنتج للمعرض عدد من الأفلام التلفزيونية، كما يسرد المعرض إحدى القصص التاريخية باستخدام تقنية الفيديو.
فيما تعد اللغتان العربية والإنجليزية الأساس في المعرض، ولكون غالبية زواره من الحجاج والمعتمرين يقدّم عددٌ من المرشدين محتوى المعرض باللغات الأخرى.
وأشار إلى أن عدد الوفود بلغت 87 وفدًا بواقع 4141 زائرًا وبلغ إجمالي عدد الزوار8355 زائرًا من 73 جنسية.
لافتًا إلى أنه كان من ضمن أبرز الزائرين للمعرض خلال الفترة من 1-13 من ذي الحجة مفتي الصين وروسيا ورئيس مركز إسلامي بطوكيو، ومصطفى قاسم رئيس مركز إسلامي بأمريكا، والقنصل السوداني أحمد خاتم، والداعية البريطاني وسيم كيمسون، ويوسف استس الداعية الإسلامي الأمريكي الشهير.
ومن المحتويات اللافتة للنظر في المعرض لوحة نقشت فيها عبارة "أمسى وأصبح أبو بكر يتوب إلى الله من كل ما يكره" واسم أبي بكر الوارد في النقش هو لخليفة رسول الله ﷺ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والنقش مكتوب بأسلوب المشق الذي تمد فيه الحروف وقد عرف في زمن الخلفاء الراشدين.
عبارات ونقوش معرض الصحابة تجذب ضيوف الرحمن والزوارعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-08-16
يشهد المعرض الإثرائي "معرض الصحابة (أصحابي) رضي الله عنهم"، الذي يقع بـ(ساحة الخليل بجبل عمر) وتشرف عليه هيئة تطوير المنطقة وتنظمه شركة سمايا الاستثمارية بالشراكة مع شركة جبل عمر للتطوير، يوميًا توافدًا كبيرًا من الحجاج والعمار وقاصدي المسجد الحرام.
وأوضح لـ"الخليج 365"، مسؤول العلاقات العامة بالمعرض عبدالرحمن السعيدي، أن المعرض يسرد عددًا من القصص لسير الصحابة رضي الله عنهم في خيمة بمساحة (1600م2) في جبل عمر، ويضم (10) قاعات، قسمت بشكل موضوعي، مع مراعاة الجوانب التاريخية في السرد، فكل واحدة منها تجمع سيرًا لعدد من الصحابة رضي الله عنهم تحت موضوع معين.
وأشار إلى أن المعرض لا يكتفي بذلك بل ترجم تراجم مختصرة للصحابة الذين ذُكرت أسماؤهم في المعرض، حتى يخرج الزائر بحصيلة معرفية حول الصحابة رضي الله عنهم، تضاف إلى الجوانب التاريخية التي سيطلع عليها.
وزاد السعيدي: يقدم المعرض محتواه عبر عرض جذاب، استخدمت فيها عدد من التقنيات الحديثة من خلال جملة من الأوعية من بينها لوحات الجرافيكس، والشاشات، وأُنتج للمعرض عدد من الأفلام التلفزيونية، كما يسرد المعرض إحدى القصص التاريخية باستخدام تقنية الفيديو.
فيما تعد اللغتان العربية والإنجليزية الأساس في المعرض، ولكون غالبية زواره من الحجاج والمعتمرين يقدّم عددٌ من المرشدين محتوى المعرض باللغات الأخرى.
وأشار إلى أن عدد الوفود بلغت 87 وفدًا بواقع 4141 زائرًا وبلغ إجمالي عدد الزوار8355 زائرًا من 73 جنسية.
لافتًا إلى أنه كان من ضمن أبرز الزائرين للمعرض خلال الفترة من 1-13 من ذي الحجة مفتي الصين وروسيا ورئيس مركز إسلامي بطوكيو، ومصطفى قاسم رئيس مركز إسلامي بأمريكا، والقنصل السوداني أحمد خاتم، والداعية البريطاني وسيم كيمسون، ويوسف استس الداعية الإسلامي الأمريكي الشهير.
ومن المحتويات اللافتة للنظر في المعرض لوحة نقشت فيها عبارة "أمسى وأصبح أبو بكر يتوب إلى الله من كل ما يكره" واسم أبي بكر الوارد في النقش هو لخليفة رسول الله ﷺ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والنقش مكتوب بأسلوب المشق الذي تمد فيه الحروف وقد عرف في زمن الخلفاء الراشدين.
16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
12:40 AM
يسرد عددًا من قصصهم في خيمة بمساحة (1600م2) في جبل عمر
يشهد المعرض الإثرائي "معرض الصحابة (أصحابي) رضي الله عنهم"، الذي يقع بـ(ساحة الخليل بجبل عمر) وتشرف عليه هيئة تطوير المنطقة وتنظمه شركة سمايا الاستثمارية بالشراكة مع شركة جبل عمر للتطوير، يوميًا توافدًا كبيرًا من الحجاج والعمار وقاصدي المسجد الحرام.
وأوضح لـ"الخليج 365"، مسؤول العلاقات العامة بالمعرض عبدالرحمن السعيدي، أن المعرض يسرد عددًا من القصص لسير الصحابة رضي الله عنهم في خيمة بمساحة (1600م2) في جبل عمر، ويضم (10) قاعات، قسمت بشكل موضوعي، مع مراعاة الجوانب التاريخية في السرد، فكل واحدة منها تجمع سيرًا لعدد من الصحابة رضي الله عنهم تحت موضوع معين.
وأشار إلى أن المعرض لا يكتفي بذلك بل ترجم تراجم مختصرة للصحابة الذين ذُكرت أسماؤهم في المعرض، حتى يخرج الزائر بحصيلة معرفية حول الصحابة رضي الله عنهم، تضاف إلى الجوانب التاريخية التي سيطلع عليها.
وزاد السعيدي: يقدم المعرض محتواه عبر عرض جذاب، استخدمت فيها عدد من التقنيات الحديثة من خلال جملة من الأوعية من بينها لوحات الجرافيكس، والشاشات، وأُنتج للمعرض عدد من الأفلام التلفزيونية، كما يسرد المعرض إحدى القصص التاريخية باستخدام تقنية الفيديو.
فيما تعد اللغتان العربية والإنجليزية الأساس في المعرض، ولكون غالبية زواره من الحجاج والمعتمرين يقدّم عددٌ من المرشدين محتوى المعرض باللغات الأخرى.
وأشار إلى أن عدد الوفود بلغت 87 وفدًا بواقع 4141 زائرًا وبلغ إجمالي عدد الزوار8355 زائرًا من 73 جنسية.
لافتًا إلى أنه كان من ضمن أبرز الزائرين للمعرض خلال الفترة من 1-13 من ذي الحجة مفتي الصين وروسيا ورئيس مركز إسلامي بطوكيو، ومصطفى قاسم رئيس مركز إسلامي بأمريكا، والقنصل السوداني أحمد خاتم، والداعية البريطاني وسيم كيمسون، ويوسف استس الداعية الإسلامي الأمريكي الشهير.
ومن المحتويات اللافتة للنظر في المعرض لوحة نقشت فيها عبارة "أمسى وأصبح أبو بكر يتوب إلى الله من كل ما يكره" واسم أبي بكر الوارد في النقش هو لخليفة رسول الله ﷺ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والنقش مكتوب بأسلوب المشق الذي تمد فيه الحروف وقد عرف في زمن الخلفاء الراشدين.
، عبارات ونقوش معرض الصحابة تجذب ضيوف الرحمن والزوار ،
المصدر : الخليج 365
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