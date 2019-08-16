، بالورود والهدايا .."أمن المنشآت" يستقبل طلائع الحجاج القادمين للمسجد النبوي ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبّروا عن تقديرهم لحكومة المملكة لما تقدمه من خدمات جليلة لضيوف الرحمن

استقبل منسوبو قوة أمن المنشآت بمنطقة المدينة المنورة، أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام القادمين من مكة المكرمة بعد أداء نسك الحج بكل يسر وسهولة.

وتفصيلاً، كان في استقبال الحجاج بالورود والهدايا عدد من منسوبي قوات أمن المنشآت العاملين بأمن وحماية قطار الحرمين، حيث هنؤوا الحجاج بأداء نسكهم وسط أجواء روحانية، ودعوا الله أن يتقبل حجهم ويعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين.

وعبّر عددٌ من الحجاج عن عظيم شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما يقدمونه من خدمات جليلة لضيوف بيت الله وزوار المسجد النبوي، ودعوا الله أن يحفظ قبلة المسلمين وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.