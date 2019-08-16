شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تعلن رسميا عن موقفها من ”أحداث عدن” و”وحدة اليمن” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، اليوم الخميس، على التطورات الأخيرة التي يشهدها اليمن، معربا عن قلق بلاده من الأحداث في هذا البلد، داعيا جميع الأطراف لوقف الحرب وعدم “تمزيق النسيج المجتمعي” اليمني.

وقال وزير الخارجية القطري بصفحته على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “نتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في اليمن، لا سيما الأوضاع في عدن”.

وتابع محمد بن عبد الرحمن قائلا: “وإننا إذ نؤكد أهمية ضمان وحدة اليمن و صون مكتسباته و مقدراته و ضرورة منع تمزيق نسيجه المجتمعي، فإننا ندعو كافة الأطراف المعنية لوقف الحرب و تجنيب الشعب اليمني العزيز مزيداً من المعاناة الإنسانية”.

وتابع وزير الخارجية القطري في تغريدة أخرى قائلا: “فما يحدث في اليمن من كارثة إنسانية حقيقية خاصة في ظل التطورات الأخيرة يتطلب وقفة صادقة و صريحة من أطراف الصراع في اليمن في المقام الأول لوقف الحرب وإنهاء المأساة الإنسانية المتزايدة التي لا يدفع ثمنها سوى الأبرياء من الشعب اليمني”، على حد تعبيره.

ويعبر هذا التصريح عن الموقف القطري الرسمي من الأحداث التي شهدتها مدينة عدن خلال الأيام الماضية، بعد أن سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مواقع الحكومة اليمنية في المدينة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطر تعلن رسميا عن موقفها من ”أحداث عدن” و”وحدة اليمن” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.