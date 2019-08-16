دعت قنصلية المملكة في مدينة مومباي الهندية، المواطنين القادمين إلى الهند ويحملون تأشيرة إلكترونية من نوع “E-VISA”، إلى ضرورة التأكد من صدور التأشيرة بشكل نهائي قبل مغادرة المملكة.
وأوضحت القنصلية أن هذا الإجراء يهدف إلى تفادي الترحيل عند الوصول للهند.
كانت هذه تفاصيل خبر القنصلية بالهند: تأكدوا من هذا الأمر لتفادي الترحيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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