حالة وفاة و11 مصابًا في حادث سير شرق الرياض

أعلن المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إصابة 11 شخصًا ووفاة حالة واحدة، جراء حادث تصادم وقع في حي السلي شرق الرياض.
وأوضح متحدث هيئة الهلال الأحمر بالرياض، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن 13 فرقة إسعافية نقلت صباح اليوم، إحدى عشرة حالة بينها أربع حالات حرجة، وحالة وفاة جراء حادث التصادم.
وأشار إلى أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا من أحد المواطنين بوجود حادث سير نتج عنه 11 حالة إصابة وحالة وفاة، مؤكدًا توجيه فرقة التدخل السريع والإسعافيه والعنايات بالإضافة إلى القيادات الميدانية للموقع والتي وصلت أولاها خلال خمس عشرة دقيقة من ورود البلاغ.
وأكد متحدث الهلال الأحمر بالرياض، تقديم الخدمات الإسعافية للمصابين في موقع الحادث وتجهيزهم لنقلهم؛ حيث تم نقل جميع المصابين منهم أربع حالات حرجة وسبع حالات متوسطة على حسب الحالة، إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني ومستشفى الإيمان ومدينة الملك سعود الطبية ومستشفى عبدالرحمن الفيصل والملك سلمان.
وأكد الجلاجل أن الخدمات الإسعافية خلال موسم الحج لم تتأثر، وأن جميع المراكز الإسعافية بمنطقة الرياض مزودة ومجهزة بفرق إسعافيه عالية المستوى بالإضافة لاستعداد الفرق خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
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